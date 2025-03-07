Шведские лыжницы выиграли эстафету на ЧМ-2025

Женская сборная Швеции завоевала золотую медаль в эстафете в рамках чемпионата мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Чемпионками мира стали Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Йонна Сундлинг. На последнем этапе шведки сократили отрыв в 37,2 секунды.

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Второе место завоевала команда Норвегии (Хейди Венг, Астрид Эйре Слинн, Терезе Йохауг и Кристин Эустгулен Фоснес), которая проиграла лидеру 45,7 секунды. Тройку сильнейших замкнули лыжницы из США

Лыжные гонки. ЧМ-2025. Женщины, эстафета 4х7.5 км:

1. Швеция (Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Йонна Сундлинг) — 1:15.41,5.

2. Норвегия (Хейди Венг, Астрид Эйре Слинн, Терезе Йохауг, Кристин Эустгулен Фоснес) — 0,7 секунды отставания.

3. Германия (Пия Финк, Катарина Хенниг, Хелен Хоффманн, Виктория Карль) +1.13,4.

4. Финляндия (Юханна Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски, Ясми Йоэнсуу) +1.13,9.

5. Швейцария (Аня Вебер, Надя Келин, Марина Келин и Надине Фендрих) +3.19,3.