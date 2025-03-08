Биатлонист Поварницын не выступит в гонке преследования в финале Кубка России

Биатлонист Александр Поварницын не выступит в гонке преследования в финале Альфа‑Банк Кубка России в Златоусте из‑за отравления, сообщила в эфире «Матч ТВ» жена спортсмена Арина. В пятницу Поварницын занял восьмое место в спринте.

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— К сожалению, Саша отравился. Надеюсь, что скоро все пройдет и, возможно, он даже выйдет на масс‑старт. Мы приехали сюда всей семьей, хотели, чтобы он выступил, но главное здоровье, — сказала Поварницына в эфире «Матч ТВ».

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