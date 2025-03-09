Терезе Йохауг не смогла завоевать золото на ЧМ-2025

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг завершила домашний чемпионат мира — 2025 в Тронхейме без золотых медалей. Спортсменка принимала участие в четырёх гонках на ЧМ, в которых завоевала три серебряные награды и одну бронзовую.

© Чемпионат.com

Йохауг завершила спортивную карьеру в 2022 году, родила ребёнка. Летом 2024-го Терезе сообщила о возвращении в спорт ради выступления на чемпионате мира в Норвегии.

Напомним, в Тронхейме Йохауг была близка к победам в скиатлоне и разделке на 10 км, но в обеих гонках уступила около секунды шведке Эббе Андерссон. В эстафете сборная Норвегии проиграла Швеции на последнем этапе. В финальной гонке чемпионата, марафоне на 50 км, Йохауг стала лишь третьей.