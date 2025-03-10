Норвежская лыжница Йохауг: «С меня хватит, я заканчиваю»

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг заявила, что не передумала завершать карьеру.

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«Я хочу взять реванш в Холменколлене на этапе Кубка мира, но на этом всё. С меня хватит, я заканчиваю. Теперь я на 100% сосредоточусь на материнстве», — приводит слова Йохауг NRK.

Терезе Йохауг уже завершила профессиональную карьеру после сезона-2021/2022, но вернулась в 2024 году, чтобы выступить на домашнем чемпионате мира‑2025 в Тронхейме. На завершившемся чемпионате мира 36‑летняя Йохауг приняла участие в четырёх гонках. Лыжница завоевала три серебряные и одну бронзовую медали.