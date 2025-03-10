Стало известно, сколько заработал Клебо за шесть золотых медалей ЧМ

Норвежский портал TV2 посчитал призовые некоторых лыжников, успешно выступивших на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Лидером по этому показателю стал абсолютный чемпион Тронхейма норвежец Йоханнес Клебо. За шесть золотых медалей он заработал € 120 тыс.

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Норвежка Терезе Йохауг, не сумевшая выиграть на ЧМ золотых медалей заработала € 45 тыс. Трёхкратная чемпионка Тронхейма Эбба Андерссон из Швеции получит € 63 тыс. Шведка победила в скиатлоне, разделке и в классической эстафете.

Сообщается, что норвежцы и шведы получат дополнительное вознаграждение от своих федераций, а также от спонсоров.