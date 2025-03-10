Стал известен заработок Йохауг за четыре медали на чемпионате мира в Тронхейме

Норвежский портал TV2 посчитал призовые некоторых лыжников, успешно выступивших на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг завоевала четыре медали (три серебряные и одна бронзовая), за которые заработала € 45 тыс.

В Тронхейме Йохауг была близка к победам в скиатлоне и разделке на 10 км, но в обеих гонках уступила около секунды шведке Эббе Андерссон. В эстафете сборная Норвегии проиграла Швеции на последнем этапе. В финальной гонке чемпионата, марафоне на 50 км, Йохауг стала лишь третьей.

Напомним, 36-летняя Терезе Йохауг возобновила карьеру после двухлетнего перерыва ради домашнего чемпионата мира. Она неоднократно заявляла, что не собирается выступать на Олимпиаде-2026.