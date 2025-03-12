Глава FIS высказался о скандале с костюмами норвежских прыгунов с трамплина

Глава FIS заявил, что глубоко шокирован скандалом с костюмами прыгунов на ЧМ.

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8 марта на чемпионате мира в Тронхейме норвежских прыгунов с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами. Линдвик лишился серебра, Форфанг – пятого места в соревнованиях на большом трамплине.

Руководство сборной Норвегии признало, что комбинезоны модифицировали сознательно, понимая, что это нарушает правила.