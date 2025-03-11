Губерниев вновь выступил против главы ФЛГР Вяльбе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь выступил против президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Его цитирует «ВсеПроСпорт».

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По словам Губерниева, Вяльбе нагородила столько, что непонятно, как российские лыжники вернутся на мировую арену. Кроме того, у него возникли вопросы к ФЛГР в плане проведения соревнований.

«Для федерации болельщики — это пустое место, в чем мы лишний раз убедились в Казани. Сколько бы они ни надували щеки, сколько бы ни рассказывали, какой Губерниев редиска, они просто защищают свое тухлое болото, а я забочусь о людях, вот и все», — заявил он.

Ранее Губерниев назвал судейство и отношение к зрителям на чемпионате страны в Казани катастрофой. Позднее он признался, что готов сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР.

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Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Губерниев в 2025-м стал советником министра спорта России Михаила Дегтярева на общественных началах.