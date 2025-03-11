Олимпийский чемпион раскритиковал работу Норвежской ассоциации биатлона

Олимпийский чемпион Ветле‑Сьястад Кристиансен выступил с резкой критикой работы Норвежской ассоциации биатлона и тренеров национальной команды из‑за непопадания в состав сборной для участия в восьмом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

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Вместо Кристиансена в состав сборной Норвегии включили Йоханнеса Дале‑Шевдала и Исака Фрея, который должен дебютировать на Кубке мира. На прошлой неделе Кристиансен одержал победу и дважды стал вторым на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.

— Насколько я понимаю, это халатное отношение к своим обязанностям. Я считаю, что они проводят очень плохую работу. Не понимаю, почему меня не взяли в Поклюку. Я очень расстроен и, если бы это было возможно, сменил бы работодателя.

Федерация очень старается поддерживать психологическое здоровье, и именно так они относятся к спортсменам… Это странный отбор. Исходя из критериев, он не имеет смысла. Согласно критериям отбора, учитываются международные результаты и недавняя форма, а они не смотрят ни на то, ни на другое. Наша программа подготовки основана на выступлениях на чемпионатах, и тогда мы становимся жертвами своей собственной программы. Тренеры больше не помогают нам. Мы чувствуем себя очень одинокими. Нас атакуют отовсюду. Кто может заступиться за нас, когда у нас нет тренеров, которые могли бы это сделать?

— Вы имеете в виду тренеров или руководство сборной?

— Это Зигфрид Мазе (тренер по стрельбе), Пер Арне Ботнан (менеджер сборной) и Эгиль Кристиансен (тренер сборной), — приводит слова Кристиансена NRK.

Кристиансен — чемпион Олимпийских игр 2022 года в составе мужской эстафеты, также на его счету три золота чемпионатов мира и бронза Олимпиады в масс‑старте.