IBU изменил расписание этапа Кубка мира из-за неблагоприятной погоды

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил об изменениях в расписании восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Поклюке (Словения). Причиной этому стала тёплая погода и ожидающиеся дожди.

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Этап пройдёт, как и запланировано, с 13 по 16 марта. Организаторы приняли решение провести две индивидуальные гонки 13 марта по укороченным трассам. Проведение масс-стартов планируется в субботу, 15 марта. Смешанные эстафеты состоятся 16 марта.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 8-й этап. Поклюка (Словения). Расписание (время — московское)

13 марта:

13:30. Индивидуальная гонка 12,5 км, женщины;

17:15. Индивидуальная гонка 15 км, мужчины.

15 марта:

15:35. Масс-старт 12,5 км, женщины;

17:45. Масс-старт 15 км, мужчины.

16 марта:

14:05. Сингл-микст;

16:50. Смешанная эстафета.