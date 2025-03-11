Якимушкин, Спицов и Денисов пропустят этап КР по лыжным гонкам в Сыктывкаре

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил «Матч ТВ», что Иван Якимушкин, Денис Спицов и Никита Денисов пропустят предстоящий этап Кубка России.

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Седьмой этап Кубка России состоится в Сыктывкаре 16–17 марта.

— Иван Якимушкин и Денис Спицов приболели, Никита Денисов готовится к финалу Кубка. Остальные планируют приехать, — сказал Бородавко «Матч ТВ».

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