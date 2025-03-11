Тихонов вступился за Вяльбе после слов Губерниева

Александр Тихонов: «Вяльбе – профессионал, она приняла федерацию абсолютно никакой и сделала из нее серьезную организацию. Но если Губерниева изберут, пусть попробует»
Александр Тихонов заявил, что Елена Вяльбе сделала из ФЛГР серьезную организацию.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев неоднократно выступал с критикой в адрес Елены Вяльбе, а также утверждал, что сможет победить на выборах главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
«Считаю, что управлять всеми отраслями, в том числе и федерациями, должны люди с профильным образованием. Мне в свое время, когда развалился Советский Союз, предлагали стать замминистра легкой промышленности. Там выдавали и служебную машину, и дачу, и другие привилегии. Но я отказался, потому что у меня нет профильного образования. Елена Вяльбе – профессионал, она приняла федерацию абсолютно никакой и сделала из нее серьезную организацию. Было много побед. Но если Диму изберут, пусть попробует. Дай бог, все получится», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.