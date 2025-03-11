Александр Тихонов: «Вяльбе – профессионал, она приняла федерацию абсолютно никакой и сделала из нее серьезную организацию. Но если Губерниева изберут, пусть попробует»

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Александр Тихонов заявил, что Елена Вяльбе сделала из ФЛГР серьезную организацию.

Тихонов вступился за Вяльбе после слов Губерниева
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Ранее комментатор Дмитрий Губерниев неоднократно выступал с критикой в адрес Елены Вяльбе, а также утверждал, что сможет победить на выборах главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Считаю, что управлять всеми отраслями, в том числе и федерациями, должны люди с профильным образованием. Мне в свое время, когда развалился Советский Союз, предлагали стать замминистра легкой промышленности. Там выдавали и служебную машину, и дачу, и другие привилегии. Но я отказался, потому что у меня нет профильного образования. Елена Вяльбе – профессионал, она приняла федерацию абсолютно никакой и сделала из нее серьезную организацию. Было много побед. Но если Диму изберут, пусть попробует. Дай бог, все получится», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
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