Тихонов вступился за Вяльбе после слов Губерниева

Александр Тихонов заявил, что Елена Вяльбе сделала из ФЛГР серьезную организацию.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев неоднократно выступал с критикой в адрес Елены Вяльбе, а также утверждал, что сможет победить на выборах главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).