Президент Федерации гребли России высказался о сохранении нейтрального статуса

Чемпионат.comиещё 7

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин прокомментировал решение исполкома Международной федерации гребного спорта (World Rowing) по поводу сохранения нейтрального статуса для российских спортсменов.

Президент Федерации гребли России высказался о сохранении нейтрального статуса
© Чемпионат.com

«К положительным моментам можно отнести расширение количества классов – добавили парную двойку, что не может не радовать, оставили одиночку и двойку без рулевого у мужчин и женщин. У спортсменов до 23 лет и до 19 лет увеличили количество классов до практически максимального значения, не включив только восьмерку с рулевым.

Касательно критериев допуска – их оставили без изменений, поэтому мы уже знаем, что нас ждёт. К сожалению, ситуация с нашими мастерами оставляет желать лучшего – клубам из России не разрешено выступать в этом году на чемпионате мира, но мы надеемся, что ситуация поменяется. На данный момент вместе с тренерским штабом будем формировать списки спортсменов и специалистов, которые направим для участия в предстоящих соревнованиях», — приводит слова Свирина телеграм-канал ФГСР.

Биатлон/Лыжи
Алексей Свирин