3 главные причины смотреть чемпионат России по биатлону

На ждут три недели горячих битв лучших биатлонистов страны.

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Сезон в нашем биатлоне постепенно приближается к завершению. Уже закончился Кубок России, теперь настал черёд чемпионата страны.

В этом году главный старт сезона разбит на три части: первая пройдёт в Тюмени, вторая – в Увате, а третья – в Ханты-Мансийске.

Впереди нас ждут увлекательные три недели нашего биатлона. И вот три главные причины, почему чемпионат России стоит посмотреть.

Неожиданные чемпионы

На чемпионате России – 2025 точно будут неожиданные чемпионы. Дело в том, что перед гонками в Тюмени заболело немало лидеров сборной России. Начало турнира вынуждены пропустить Виктория Сливко, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич и Александр Поварницын. На первом этапе также не будет Эдуарда Латыпова, снявшегося со стартов в Тюмени и Увате, дабы подготовиться к Хантам, и Виктории Метели, которая сейчас выступает на первенстве среди юниоров.

Понятно, что даже без этих спортсменов осталось немало сильных ребят. Но тем не менее однозначно найдутся тёмные лошадки, которые выстрелят под конец сезона.

Битва с белорусами

На протяжении всего сезона белорусы навязывали серьёзную конкуренцию парням и девчонкам из России. Например, на Кубке Содружества на счету сборной Беларуси 29 медалей (12 – 9 – 8). Конечно, у россиян наград сильно больше – 73 (22 – 26 – 25), но не стоит забывать, что численность нашей команды значительно превышает белорусскую.

Так что на чемпионате России нас ждёт красивейшая борьба двух сборных. Тем более, пока россияне выступали в финале Кубка России, белорусы соревнования в Златоусте пропускали, дабы лучше подготовиться к стартам в Тюмени, Увате и Ханты-Мансийске.

В прошлом году на чемпионате России сборной Беларуси удалось взять три золота, два серебра и две бронзы. В этом году наши соседи явно нацелены на большее. На руку им играет и болезни у лидеров сборной России. Посмотрим, кто выйдет из борьбы сильнее: россияне или белорусы.

Серохвостов – герой чемпионата России — 2025?

Даниил Серохвостов – однозначный лидер этого сезона. Хоть парень и не возглавляет ни один из зачётов турниров из-за частых пропусков гонок, он явно сильнейший биатлонист в России. В тех стартах, где Серохвостов принимает участие, он постоянно оказывается в тройке, за редким исключением.

В феврале Даниил выпал из соревновательного процесса из-за болезни, однако в Златоусте в начале марта биатлонист выглядел хорошо. Серохвостов выиграл связку спринт-пасьют, а вот в масс-старте провалился, став 10-м с пятью промахами. Но даже в той, не самой удачной гонке он выглядел мощно с точки зрения хода.

На фоне отсутствия многих лидеров у Даниила есть отличный шанс выкосить всё на чемпионате России. Главное, чтобы самого спортсмена не подвело здоровье.