FIS усилит контроль костюмов на соревнованиях по прыжкам с трамплина и двоеборью.

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Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) изменит правила контроля костюмов на соревнованиях по прыжкам с трамплина и двоеборью.

8 марта на чемпионате мира в Тронхейме норвежцев Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами. Линдвик лишился серебра, Форфанг – пятого места в соревнованиях на большом трамплине.

Руководство сборной Норвегии признало, что комбинезоны модифицировали сознательно, понимая, что это нарушает правила.

«Учитывая серьезность ситуации в Тронхейме, правила контроля костюмов будут немедленно скорректированы на оставшуюся часть сезона на Кубке мира как в прыжках с трамплина, так и в двоеборье. Эти корректировки были доведены до сведения тренеров во вторник, 12 марта, и будут обсуждены и официально оформлены на сегодняшнем совещании в Холменколлене. Вскоре после этого они будут опубликованы полностью», – говорится в сообщении FIS, которое приводит NTB.

13 марта в Холменколлене стартует многодневка Raw Air. Новые правила будут применять уже в ходе турнира.

По информации NTB, спортсменам теперь разрешается выступать только в одном костюме до конца сезона. Выбранный ими костюм должен был использоваться на Кубке мира ранее в сезоне и должен быть оснащен микрочипом от FIS.

Костюмы пройдут повторную проверку перед соревнованиями в Холменколлене. Вероятно, FIS также будет отвечать за хранение всех костюмов.