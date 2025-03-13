Лыжник Халили выиграл квалификацию суперспринта на чемпионате России

Биатлонист Карим Халили одержал победу в квалификации суперспринта на чемпионате России — 2025, который проходит в Тюмени. Он преодолел дистанцию за 10.50,8 и не допустил ни одного промаха. Второе место занял Александр Корнев с отставанием 3,9 секунды и одним промахом. Тройку лидеров замкнул Алексей Вагин (один промах, +13,1). Даниил Серохвостов стал 15-м с тремя промахами (+36,7).

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Биатлон. Чемпионат России — 2025, Тюмень. Суперспринт, мужчины. Квалификация: