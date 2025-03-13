Тренер Бородавко сообщил о своем состоянии после госпитализации

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о своём состоянии после госпитализации с диагнозом «пневмония». Напомним, 6 марта глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Бородавко госпитализирован с пневмонией.

«Чувствую себя лучше. Уже выписали из больницы, сейчас нахожусь в Москве. Я обязательно поеду в Сыктывкар на соревнования», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

В Сыктывкаре 16 и 17 марта состоится седьмой этап Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. Также в столице Республики Коми 22 и 23 марта определятся призёры чемпионата России — 2025 в масс-стартах среди мужчин и женщин.