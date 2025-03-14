Олимпийский чемпион предложил дисквалифицировать норвежский лыжный спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о мошенничестве сборной Норвегии по прыжкам с трамплина. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

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Тихонов заявил, что для него норвежцев, которых он назвал хамами и астматиками, не существует. Легендарный биатлонист счел, что их надо наказать по полной программе.

«Они и в биатлоне всегда финишировали в соплях и всегда упрекают остальных, навязывая свою волю. Оптимальное наказание? Дисквалификация всего лыжного спорта в Норвегии на пять-семь лет», — предложил он.

По мнению Тихонова, стоит отстранить только представителей лыжного спорта, а лишения флага и гимна будет недостаточно.

«Они ведь все там заколотые от и до. Самое большое количество даунов на душу населения именно в Норвегии, это, конечно, сказывается», — заключил он.

Ранее несколько норвежцев дисквалифицировали с домашнего чемпионата мира, так как в их костюмах обнаружили вшитую армированную нить. Менеджер команды Ян-Эрик Аалбу признался в обмане, отметив, что это было сделано с полным пониманием того, что это нарушает правила.