Лыжник Устюгов пропустит этап КР и марафон в Сыктывкаре

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о своих планах. Спортсмен пропустит этап Кубка России — 2024/2025 в Сыктывкаре (15-16 марта) и гонку на 50 км (23 марта) в рамках чемпионата России — 2025.

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«Планы на ближайшее будущее: пройти полностью курс антибиотиков и восстановиться. В голове сидит поехать в Сыктывкар и там подготовиться к финалу Кубка России в Кировске. Но я буду отталкиваться от своего самочувствия. Бывает, что голова кружится. Температура была очень высокой, я не помню, чтобы у меня когда-то температура поднималась до такого, было немного страшновато. Как оказалось, многие спортсмены заболели, всё пошло по цепочке. Я поплатился своим разгильдяйством, что заболел, – не относился к своему здоровью как положено. Очень хотелось бы выступить в гонке на 50 км классикой на чемпионате России в Сыктывкаре, но я понимаю, что для моего организма это будет очень большой стресс. Сейчас задача восстановиться, ехать в Кировск и бежать многодневку», — сказал лыжник в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Напомним, Сергей Устюгов завоевал золотую медаль в спринте классическим стилем на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. Затем он снялся с соревнований из-за высокой температуры.