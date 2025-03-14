Словенская чемпионка установила мировой рекорд в прыжках на лыжах с трамплина

Спортсменка из Словении Ника Превц установила мировой рекорд в прыжках на лыжах с трамплина, прыгнув на 236 метров.

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Рекордный прыжок был совершен во время пятничной тренировки перед субботними соревнованиями в норвежском Викерсунне. В заключительной попытке 19‑летняя спортсменка выполнила еще один прыжок на такую ​​же дистанцию.

Предыдущий рекорд принадлежал Силье Опсет, которая прыгнула на 230,5 метра на том же трамплине 17 марта 2024 года. В тот же день Опсет прыгнула на 236,5 метра во время тренировки, но из‑за падения этот прыжок не был засчитан.

Превц — двукратная чемпионка мира и двукратная победительница Кубка мира.