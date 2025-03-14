Словенская чемпионка установила мировой рекорд в прыжках на лыжах с трамплина

Двукратная чемпионка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Превц установила мировой рекорд, пролетев 236 метров
Спортсменка из Словении Ника Превц установила мировой рекорд в прыжках на лыжах с трамплина, прыгнув на 236 метров.
Рекордный прыжок был совершен во время пятничной тренировки перед субботними соревнованиями в норвежском Викерсунне. В заключительной попытке 19‑летняя спортсменка выполнила еще один прыжок на такую же дистанцию.
Предыдущий рекорд принадлежал Силье Опсет, которая прыгнула на 230,5 метра на том же трамплине 17 марта 2024 года. В тот же день Опсет прыгнула на 236,5 метра во время тренировки, но из‑за падения этот прыжок не был засчитан.
Превц — двукратная чемпионка мира и двукратная победительница Кубка мира.