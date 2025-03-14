Экс-глава IBU пожизненно отстранен от работы в спорте

Спортвный арбитражный суд (CAS) пожизненно отстранил экс-главу Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга от замещения любых должностей, связанных со спортом. Об этом сообщается на официальном сайте независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

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Ранее Бессеберг отозвал свою апелляцию и признал себя виновным по одному из пунктов обвинения, связанного с часами Omega, которые он якобы получил в подарок от Союза биатлонистов России на 65-летие в 2011 году.

Бессеберг был приговорен к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы по делу о коррупции по восьми пунктам обвинения, среди которых получение в подарок часов, пользование услугами проституток, несколько поездок на охоту в Россию, Австрию и Чехию, пользование служебной машиной за счет компании, занимавшейся телевизионными правами IBU. Также суд постановил, что норвежец действовал в интересах России.