Терентьева выиграла спринт классическим стилем на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Лыжница Наталья Терентьева выиграла спринт классическим стилем на седьмом этапе Кубка России — 2024/2025 в Сыктывкаре. Она преодолела дистанцию за 3.11,73.

© Чемпионат.com

Второй стала Алёна Баранова, отстав от лидера на 2,30. Тройку сильнейших замкнула Анастасия Фалеева (+2,55).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Спринт. Классический стиль. Женщины: