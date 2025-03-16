Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам, Большунов занял четвертое место
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Александр Терентьев стал победителем спринта классическим стилем на седьмом этапе ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.
Терентьев в финале показал результат 2 минуты 43,83 секунды. Вторым к финишу пришел Владимир Осипов (отставание — 1,42 секунды), третьим стал Александр Бакуров (+1,66).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял в финале четвертое место, проиграв победителю 2,81 секунды.