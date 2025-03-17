Наталья Терентьева с большим отрывом выиграла разделку на этапе Кубка России в Сыктывкаре
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева одержала уверенную победу в гонке с раздельного старта классикой на седьмом этапе Кубка России в Сыктывкаре. Она преодолела дистанцию 5 км за 13.58,9. Второе место заняла Ольга Сергеева, отставшая от победительницы на 34,0 секунды. Тройку призёров замкнула Анастасия Кулешова (+37,3).
Лыжные гонки. Кубок России, 7-й этап. Разделка 5 км, классика. Женщины, результаты:
- Наталья Терентьева — 13.58,9.
- Ольга Сергеева — отставание 34,0.
- Анастасия Кулешова +37,3.
- Дарья Непряева +39,1.
- Дарья Канева +39,9.
- Екатерина Смирнова +51,9.
- Татьяна Сорина +52,3.
- Елизавета Маслакова +54,7.