Наталья Терентьева с большим отрывом выиграла разделку на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева одержала уверенную победу в гонке с раздельного старта классикой на седьмом этапе Кубка России в Сыктывкаре. Она преодолела дистанцию 5 км за 13.58,9. Второе место заняла Ольга Сергеева, отставшая от победительницы на 34,0 секунды. Тройку призёров замкнула Анастасия Кулешова (+37,3).

Терентьева с большим отрывом выиграла разделку на этапе Кубка России
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Лыжные гонки. Кубок России, 7-й этап. Разделка 5 км, классика. Женщины, результаты:

  1. Наталья Терентьева — 13.58,9.
  2. Ольга Сергеева — отставание 34,0.
  3. Анастасия Кулешова +37,3.
  4. Дарья Непряева +39,1.
  5. Дарья Канева +39,9.
  6. Екатерина Смирнова +51,9.
  7. Татьяна Сорина +52,3.
  8. Елизавета Маслакова +54,7.