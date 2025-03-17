Большунов не стартовал в разделке на этапе Кубка России из-за проблем со спиной

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов не вышел на старт в разделке на 10 км на седьмом этапе Кубка России в Сыктывкаре. Причиной этому стали проблемы со спиной, о которых сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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