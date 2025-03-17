Ардашев высказался об отсутствии Большунова на Кубке России

Лидер общего зачёта Кубка России сезона-2024/2025 лыжник Сергей Ардашев высказался о том, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не выйдет на старт в разделке на 10 км на седьмом этапе КР в Сыктывкаре.

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«Не бежит и не бежит, для меня ничего не меняется. Есть другие сильные ребята, тот же Савелий Коростелёв. Давление спадает? Да Большунов в этом сезоне не так сильно готов, мы с ним боролись. Не знаю, что ещё сказать», — сказал Ардашев в эфире «Матч ТВ».

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Александр Большунов испытывает проблемы со спиной.