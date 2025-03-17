Коростелев победил в разделке на Кубке России в Сыктывкаре

Лыжник Савелий Коростелёв выиграл гонку с раздельного старта классикой на седьмом этапе Кубка России в Сыктывкаре. Дистанцию 10 км он преодолел за 24.57,1. Второе место занял лидер общего зачёта КР Сергей Ардашев, отставший от победителя 29,0 секунды. Тройку призёров замкнул Алексей Червоткин с отставанием 34,8. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не вышел на старт из-за проблем со спиной.

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Лыжные гонки. Кубок России, 7-й этап. Разделка 10 км, классика. Женщины, результаты: