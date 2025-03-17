Савелий Коростелёв победил в разделке на Кубке России в Сыктывкаре, Большунов не стартовал

Чемпионат.com

Лыжник Савелий Коростелёв выиграл гонку с раздельного старта классикой на седьмом этапе Кубка России в Сыктывкаре. Дистанцию 10 км он преодолел за 24.57,1. Второе место занял лидер общего зачёта КР Сергей Ардашев, отставший от победителя 29,0 секунды. Тройку призёров замкнул Алексей Червоткин с отставанием 34,8. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не вышел на старт из-за проблем со спиной.

Коростелев победил в разделке на Кубке России в Сыктывкаре
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Лыжные гонки. Кубок России, 7-й этап. Разделка 10 км, классика. Женщины, результаты:

  1. Савелий Коростелёв — 24.57,1.
  2. Сергей Ардашев — отставание 29,0.
  3. Алексей Червоткин +34,8.
  4. Алексей Виценко +37,3.
  5. Илья Порошкин +45,2.
  6. Евгений Белов +59,3.
Биатлон/Лыжи
Алексей Червоткин
Александр Большунов