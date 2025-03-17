В Тюмени пропал журналист, приехавший освещать чемпионат России по биатлону

Спортивный журналист Александр Круглов пропал в Тюмени.

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Круглов приехал в этот город освещать чемпионат России по биатлону. Турнир проходил с 13 по 16 марта.

С 12 марта журналист перестал выходить на связь. Его разыскивают волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».