Норвежские спортсмены массово завершают карьеру перед Олимпиадой

О завершении карьеры объявил четырёхкратный чемпион мира Пол Голберг.

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В Норвегии продолжается настоящая «эпидемия» уходов из большого спорта известных и титулованных спортсменов. На подходе уже пятый (!) чемпион, который собирается завершить карьеру за год до Олимпийских игр в Италии.

Какие объяснения своему уходу нашёл лыжник Пол Голберг?

Что случилось с остальными «сбегающими»?

До старта зимних Олимпийских игр остаётся меньше года. Обычно спортсмены в этот момент начинают готовиться к главным соревнованиям четырёхлетия и только после них завершают профессиональную карьеру. Но не норвежцы. В текущем сезоне они устроили настоящий массовый побег из спорта.

Сначала о завершении карьеры сообщил биатлонист Йоханнес Бё, который ещё перед началом сезона собирался побить все рекорды Уле-Эйнара Бьорндалена. Самый титулованный биатлонист современности почти наверняка смог бы справиться с этой задачей в олимпийском сезоне, но неожиданно, в 31 год, решил попрощаться со спортом.

Следом, буквально через неделю, о последнем сезоне в биатлоне заявил Тарьей Бё. 36-летний норвежец вместе с младшим братом устроят прощальные гонки на родном стадионе в Хольменколлене уже в эти выходные. Оба брата связывают свой уход с желанием находиться рядом с семьёй.

Не успели все оправиться от шока, как о завершении карьеры объявил двоеборец Ярль Магнус Рийбер. Для полного «комплекта величия» 11-кратному чемпиону мира и пятикратному обладателю Кубка мира не хватало золота Олимпиады. Однако 27-летнего Рийбера это не остановило. Норвежец сообщил о болезни, которая не позволяет ему продолжить борьбу.

К тому же от продолжения карьеры открещивается недавно вернувшаяся в спорт лыжница Терезе Йохауг. Выиграв несколько серебряных медалей и бронзу на чемпионате мира в родном Тронхейме, королева лыж собирается окончательно уйти на спортивную пенсию. И это несмотря на то, что в свои 36 лет она – чуть ли не единственная спортсменка, которая на самом деле может противостоять молодым шведкам.

«Он должен стать последним»

На подходе пятый норвежец в этом списке. О своём решении завершить карьеру за год до Олимпиады сообщил титулованный лыжник Пол Голберг.

О подрастающем даровании в Норвегии заговорили, когда он был ещё совсем молодым. Уже в 19 лет Пол дебютировал на Кубка мира в родном Драммене. Успехи не заставили себя долго ждать – через год, на этапе в Лахти, он впервые поднялся на пьедестал, выиграв бронзу.

В итоге Голберг стал четырёхкратным чемпионом мира. Три награды норвежец завоевал в эстафетах с товарищами по сборной, но самую главную, личную медаль, выиграл на королевской дистанции – 50-километровом марафоне в Планице в 2023 году, опередив самого Йоханнеса Клебо.

«Это совершенно невероятно. Это день, о котором я мечтал. С самого начала гонки я почувствовал, что моё тело работает как надо. Выиграть золото чемпионата мира и, возможно, победить лучшего лыжника всех времён — это фантастика. Об этом я и думать не мог», – радовался победитель.

Лучшим результатом титулованного норвежца на Олимпийских играх стало серебро эстафеты в Пекине. Возможно, Голбергу стоило дождаться Игр в Милане, чтобы побороться за золото, но он решил уйти этой весной.

«После этого сезона я положу свои лыжи на полку. Последняя неделя будет для меня особенной. В воскресенье я проведу свою последнюю гонку на Кубке мира. В Лахти, там, где я впервые 14 лет назад поднялся на пьедестал Кубка мира. Я начинал этот сезон с мыслью, что он должен стать последним. И это всё ещё кажется мне правильным решением. Уйти, пока игра хороша и пока мне ещё весело заниматься этим, было целью. Хотя этот сезон не оправдал ожиданий, драйв был до самого конца. Огромное спасибо всем, кто прошёл со мной этот путь», – написал спортсмен в социальных сетях.

Кстати, Голберг – один из немногих скандинавских спортсменов, поддерживающих возвращение россиян на мировую арену. Но вновь посоревноваться с Большуновым и компанией он, видимо, уже не сможет.