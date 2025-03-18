Бородавко оценил шансы Большунова восстановиться к марафону на ЧР

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов может успеть восстановиться к марафону на 50 км в классическом стиле на чемпионате России – 2025. Гонка пройдёт в Сыктывкаре 23 марта.

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Ранее Большунов пропустил гонку с раздельным стартом на 10 км из-за проблем со спиной.