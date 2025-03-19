Степанова: надеюсь, новый президент МОК будет поднимать престиж ОИ

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в колонке на «Матч ТВ» написала, что основной задачей для нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) должно стать повышение престижа и узнаваемости бренда Олимпиады.

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В Греции во вторник состоялась церемония открытия 144‑й сессии МОК, на которой будет избран десятый президент организации.

Ранее действующий глава МОК Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок. Выборы президента комитета пройдут в четверг, 20 марта. В список кандидатов вошли британец Себастьян Коу, испанец Хуан Антонио Самаранч‑младший, представительница Зимбабве Кирсти Ковентри, швед Йохан Элиаш, француз Давид Лапартьян, японец Моринари Ватанабэ и принц Иордании Фейсал аль‑Хусейн.

— Я очень надеюсь, что новый президент МОК, кто бы им (или ей) ни стал, начнет работать в этом направлении — поднятии престижа Игр. Для меня престиж — это узнаваемость, «чтобы ни с кем не перепутали». Думать, как сделать так, чтобы НБА, НХЛ, UFC и прочие «Формулы‑1» окончательно нас из всех заголовков и самих голов болельщиков не вытеснили. Такие замечательные виды спорта, как дартс или боулинг, давно нас обогнали. У них отлично получается внимание завоевывать — в ущерб видам олимпийским, но абсолютно не медийным вне Олимпиад. Если зрители предпочитают смотреть соревнования хоть по плевкам в ширину, пока мы, олимпийские чемпионы, бегаем между собой вдали от цивилизации, то надо не гордо нос поднимать, а учиться у организаторов «плевков». Надеюсь, новый президент меня услышит, — написала Степанова.

МОК уже принял отставку Баха с поста члена организации. Решение вступит в силу после 23 июня, когда полномочия будут переданы новоизбранному главе МОК.

Сессия МОК продлится до 21 марта.