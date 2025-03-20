Тамара Дербушева выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону, Миронова — вторая

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Биатлонистка Тамара Дербушева одержала победу в масс-старте на чемпионате России — 2025 в Увате. Она преодолела дистанцию 12,5 км за 33.24,3. На четырёх огневых рубежах она допустила два промаха. Второе место заняла Светлана Миронова, отставшая от победительницы на 6,7 секунды и допустившая две осечки на рубежах. Тройку призёров замкнула Любовь Калинина с отставанием 17,5, она не допустила промахов.

Тамара Дербушева выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
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Биатлон. Чемпионат России — 2025, Уват. Масс-старт 12,5 км. Женщины, результаты:

  1. Тамара Дербушева — 33.24,3 (два промаха).
  2. Светлана Миронова — отставание 6,7 (2).
  3. Любовь Калинина +17,5 (0).
  4. Елизавета Каплина +31,9.
  5. Виктория Сливко +41,6.
  6. Алина Плицева +47,7.
Биатлон/Лыжи
Светлана Миронова