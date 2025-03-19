Биатлонист Бажин объяснил неудачное выступление в масс‑старте на ЧР

Чемпион России Кирилл Бажин в эфире «Матч ТВ» объяснил неудачное выступление в масс‑старте на Альфа‑Банк чемпионате России по биатлону в Увате (Тюменская область).

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Бажин занял в гонке девятое место, уступив победителю Евгению Сидорову 51,1 секунды.

— Были трудности на первой половине первого круга. Весь проигрыш был на первых двух километрах. Потом тяжело было отыграть столько.

— Что случилось?

— Самочувствие. Не мог вработаться. Сейчас пытаемся разобраться, что было перед стартом и с чем это было связано, — сказал Бажин в эфире «Матч ТВ».

В четверг, 20 марта, в рамках чемпионата России пройдет женский масс‑старт.

Прямую трансляцию гонки смотрите с 10:00 на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.