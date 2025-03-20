Дербушева высказалась о победе в масс-старте на ЧР-2025

Биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала победу в масс-старте на чемпионате России — 2025 в Увате. Она преодолела дистанцию 12,5 км за 33.24,3, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

«Большинство кругов шла за девчонками, можно сказать, «рюкзачила», чтобы подкатить в своём темпе. Последний круг удалось отработать и догнать Калинину. Лыжи сегодня работали замечательно. Мотивация бороться есть всегда, с любыми соперниками. Рада, что удаются гонки, немного сегодня сплоховала на стрельбе, будем над этим работать», — сказала Дербушева в эфире «Матч ТВ».

Второе место заняла Светлана Миронова, отставшая от победительницы на 6,7 секунды и допустившая две осечки на рубежах. Тройку призёров замкнула Любовь Калинина с отставанием 17,5 секунды, она не допустила промахов.