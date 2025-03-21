«Только что разговаривала с Пройс». Вирер поделилась раскладами в борьбе за Кубок мира

Чемпионат.com

Четырёхкратная чемпионка мира, двукратная победительница общего зачёта Кубка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказала своё мнение относительно борьбы за «Большой хрустальный глобус» между немкой Франциской Пройс и француженкой Лу Жанмонно, которых перед гонками в Холменколлене разделяет 20 очков. Она отметила готовность немецкой биатлонистки.

Биатлонистка Вирер поделилась раскладами в борьбе за Кубок мира
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Я только что разговаривала с Пройс. Она сказала мне, что у неё ещё много энергии. На что я ответила ей: «Не хотела бы оказаться на твоём месте». У многих людей есть ожидания от неё, а ещё соперничество Франции и Германии. В конце концов победит сильнейшая и мы увидим это в воскресенье. Всё зависит и от того, сколько у них осталось энергии, не только физической, но и психологической. Сезон длинный и в нём есть место для взлётов и падений, но у обоих был отличный сезон, иначе они бы не сражались в этих последних гонках. Будет очень интересно», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

Биатлон/Лыжи
Доротея Вирер