Биатлонистка Вирер поделилась раскладами в борьбе за Кубок мира

Четырёхкратная чемпионка мира, двукратная победительница общего зачёта Кубка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказала своё мнение относительно борьбы за «Большой хрустальный глобус» между немкой Франциской Пройс и француженкой Лу Жанмонно, которых перед гонками в Холменколлене разделяет 20 очков. Она отметила готовность немецкой биатлонистки.

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