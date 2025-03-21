Финская лыжница Йоэнсуу досрочно выиграла спринтерский зачет Кубка мира

Финская лыжница Ясми Йоэнсуу досрочно завоевала «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте Кубка мира — 2024/2025. После спринта свободным стилем на предпоследнем, 11-м этапе в Таллине в её активе стало 767 очков.

Занимащая второе место швейцарка Надине Фендрих набрала 638 очков. Даже в случае победы в последнем спринте на этапе Кубка мира в Лахти она не сможет обойти лыжницу из Финляндии. Тройку сильнейших в зачёте спринтов замыкает Майя Дальквист из Швеции (616).

Заключительный женский спринт в рамках Кубка мира состоится сегодня, 21 марта. Старт квалификации гонки свободным стилем запланирован на 17:00 мск.