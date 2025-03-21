Тренер сообщил о проблемах со спиной у Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил о проблемах со спиной у Александра Большунова.

Его слова приводит РИА Новости.

«Трудно сказать точно, что именно произошло, что стало причиной обострения. Но это, в общем-то, не так важно», — рассказал Бородавко. Он отметил, что из-за этого Большунов может пропустить марафон на чемпионате России. «Подождем завтрашнего дня, и он сам все определит», — добавил тренер.

Ранее Большунов заявил о нежелании тренироваться ради всероссийских соревнований. «Если не будет Олимпиады, для чего готовиться и бегать?» — задался он вопросом.

28-летний Большунов — трехкратный чемпион Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.