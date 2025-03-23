Йохауг выиграла гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Финляндии

Норвежская лыжница Тереза Йохауг заняла первое место в гонке на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Четырехкратная олимпийская чемпионка преодолела дистанцию за 2 часа 14 минут 40,7 секунды. Второй стала ее соотечественница Астрид‑Ойре Слинд (+1.03,3), третьей — шведка Эбба Андерссон (+3.28,1).

Позднее в воскресенье в Лахти состоится мужской масс‑старт на 50 км классическим стилем.

Прямую трансляцию мужского марафона смотрите в эфире телеканала «Матч! Игра» с 14:40 (мск), а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.