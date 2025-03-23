Немецкая биатлонистка Пройсс одержала победу в общем зачете Кубка мира

Немецкая биатлонистка Франциска Пройсс стала обладательницей Большого хрустального глобуса — награды, которая вручается за победу в общем зачете Кубка мира.

Перед последней гонкой Пройсс на пять баллов отставала от француженки Лу Жанмонно. В последней гонке сезона с общего старта в норвежском Холменколлене Пройсс стала первой, а Жанмонно, упав на последнем круге, третьей.

Таким образом, в активе немецкой спортсменки стало 1278 очков. Жанмонно набрала 1258, третьей стала еще одна спортсменка из Франции Жулия Симон (902).

Помимо БХГ, Пройсс выиграла малые хрустальные глобусы в спринтах и масс-стартах.

В активе 31-летней Пройсс бронзовая медаль Олимпиады-2022 и две золотых медали чемпионатов мира.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш, который претендовал на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК), заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.