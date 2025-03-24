Журналист Круглов рассказал, кого из звезд биатлона видел за выпивкой

Журналист Александр Круглов рассказал, кого из звезд биатлона видел за выпивкой.

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Круглов ранее работал на международных соревнованиях, в том числе на Кубке мира.

– Кто из спортсменов удивил тебя больше всего вне стадиона? Меня вот впечатлило, как Йоханнес Бо на вечеринке в Контиолахти-2015 бегал по улице босиком в костюме Супермена. Это был мой первый чемпионат мира по биатлону.

– Если первый, то понятно, почему удивило. Таких историй – масса. Что происходило после вечеринок по итогам сезона в Ханты-Мансийске – это же вообще нонсенс.

Как-то Свенсен финишировал третьим в масс-старте, потом долго лежал убитым. После пресс-конференции я хотел поговорить с ним, а мне шепчут на ушко: «Ты его особо не мучай, он вчера так тусил, сейчас с большущего похмелья».

Весело было на Камчатке. Пошел за Бьорном Ферри – его надо позвать на пресс-конференцию. А меня там усадили за стол и сказали, что пока не выпьем со шведом две рюмки водки, никуда он не пойдет. Пришлось исполнять. А Ферри на прессухе был крайне интересен и искрометен.

Были истории с Ларсом Бергером, Александром Усом. Кстати, норвежцы как-то всегда умели это сочетать – гуляли на полную, но и выступали даже на следующий день сильно.

– Кого я никогда не видел с алкоголем – это Бьорндален. Он вообще не пьет?

– Абсолютно!

Даже не знаю, есть ли еще такие. Вот Фуркад тоже редко, но его хотя бы с бокалом вина можно встретить. А Уле Эйнар – совсем… – рассказал Круглов в интервью Спортсу’’.