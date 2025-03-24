Журналист Круглов рассказал, кого из звезд биатлона видел за выпивкой

Журналист Круглов: «Что происходило после вечеринок в Хантах – это нонсенс. Я хотел поговорить со Свенсеном, а мне шепчут: «Ты его не мучай, он так тусил, сейчас с большущего похмелья»
Журналист Александр Круглов рассказал, кого из звезд биатлона видел за выпивкой.
Круглов ранее работал на международных соревнованиях, в том числе на Кубке мира.
– Кто из спортсменов удивил тебя больше всего вне стадиона? Меня вот впечатлило, как Йоханнес Бо на вечеринке в Контиолахти-2015 бегал по улице босиком в костюме Супермена. Это был мой первый чемпионат мира по биатлону.
– Если первый, то понятно, почему удивило. Таких историй – масса. Что происходило после вечеринок по итогам сезона в Ханты-Мансийске – это же вообще нонсенс.
Как-то Свенсен финишировал третьим в масс-старте, потом долго лежал убитым. После пресс-конференции я хотел поговорить с ним, а мне шепчут на ушко: «Ты его особо не мучай, он вчера так тусил, сейчас с большущего похмелья».
Весело было на Камчатке. Пошел за Бьорном Ферри – его надо позвать на пресс-конференцию. А меня там усадили за стол и сказали, что пока не выпьем со шведом две рюмки водки, никуда он не пойдет. Пришлось исполнять. А Ферри на прессухе был крайне интересен и искрометен.
Были истории с Ларсом Бергером, Александром Усом. Кстати, норвежцы как-то всегда умели это сочетать – гуляли на полную, но и выступали даже на следующий день сильно.
– Кого я никогда не видел с алкоголем – это Бьорндален. Он вообще не пьет?
– Абсолютно!
Даже не знаю, есть ли еще такие. Вот Фуркад тоже редко, но его хотя бы с бокалом вина можно встретить. А Уле Эйнар – совсем… – рассказал Круглов в интервью Спортсу’’.