Спортсмен из Удмуртии требует компенсацию за сломанную о голову ребенка лыжу

Лыжник команды Удмуртии Георгий Филатов требует компенсацию от матери ребенка, о голову которого он ударом ноги сломал лыжу после столкновения на трассе. Об этом ТАСС рассказала мать ребенка Юлия Курышкина.

Видео инцидента появилось в интернете 24 марта. На нем видно, что 25-летний представитель команды Удмуртии врезается в упавшего перед ним ребенка, падает и уже лежа наносит по нему удар ногой.

"Сборник Удмуртской Республики Георгий Филатов повел себя некорректно в данной ситуации, - сказала Курышкина. - Он сломал лыжу о голову моего ребенка и требовал возмещения ущерба. Ребенок получил травму головы".

Пострадавшему ребенку 13 лет, его зовут Вадим. Его мать отметила, что не обращалась в полицию по поводу произошедшего.

"Написала обращение в Федерацию лыжных гонок Удмуртской Республики", - отметила она.

ТАСС на момент публикации материала не удалось связаться с Филатовым и Федерацией лыжных гонок Удмуртской Республики.