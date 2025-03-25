Васильев считает подозрительным уход из спорта братьев Бе

Дмитрий Васильев: «Надеюсь, век норвежского беспредела заканчивается. Необходимо провести независимое расследование в отношении братьев Бо»
Дмитрий Васильев считает подозрительным уход из спорта Йоханнеса и Тарьея Бо.
«Надеюсь, что на этом век норвежского беспредела заканчивается. Необходимо провести независимое расследование в отношении братьев Бо. Да вообще надо проверить всех норвежских спортсменов за последние 15 лет, какие у них болезни, какие запрещенные препараты они принимали, и предать это огласке. Надо вывести их на чистую воду. Это же нелогично, что братья Бо так резко перед Олимпийскими играми решили завершить карьеру. Йоханнес глупо аргументировал завершение карьеры, что он устал без своей семьи. При этом он сейчас на пике формы, да пробеги ты еще одну Олимпиаду, а потом всю жизнь будешь с семьей. Думаю, что норвежцам поставили условия, при которых их махинации с терапевтическими исключениями будут раскрыты. Вот эти мошенники и засобирались внезапно заканчивать карьеру, чтобы не обнаружилась правда», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.