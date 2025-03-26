Белорусский биатлонист Лазовский выиграл спринт на чемпионате России

Представитель Белоруссии Дмитрий Лазовский занял первое место в спринте в рамках Альфа‑Банк чемпионата России по биатлону в Ханты‑Мансийске.

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Белорус прошел спринтерскую дистанцию в 10 километров за 24 минуты 14,0 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Так как белорусские спортсмены выступают на чемпионате России вне зачета, золото турнира получит Карим Халили, который финишировал со вторым временем (отставание от лидера 3,9 секунды, 0 промахов). Серебро достанется Александру Корневу (+4,9, 1), бронза — Даниилу Серохвостову (+6,7).

Женский спринт в рамках чемпионата России по биатлону в Ханты‑Мансийске также состоится в среду, 26 марта, начало — в 17:00 мск.

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