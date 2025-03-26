В Швеции арестовали мужчину, который 1,5 года преследовал лыжницу Карлссон

В Швеции арестовали 64-летнего мужчину, который 1,5 года преследовал Карлссон.

© Sports.ru

Обвиняемому запретили подходить к шведской лыжнице еще осенью 2024-го, но он неоднократно нарушал запреты, так как не верил, что его накажут.

Недавно мужчине было предъявлено обвинение в незаконном преследовании Карлссон с октября 2023 года, и его судебное разбирательство начнется в окружном суде Онгерманланда 26 марта.

Сам обвиняемый отрицает какую-либо вину и считает, что у них с 25-летней Фридой любовная связь.

За полтора года мужчина отправил более 200 текстовых сообщений лыжнице и звонил ей около 207 раз. На его телефоне обнаружены 7300 фотографий Карлссон.

Он приезжал за Карлссон на соревнования и в места тренировочных сборов.