Олимпийского чемпиона обманули на 3 млн рублей

Олимпийский чемпион 1980 года по биатлону Владимир Барнашов был обманут на 3 миллиона рублей. Об этом сообщает Sport Baza.

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Источник утверждает, что 19 марта 74-летнему Владимиру Барнашову пришло сообщение о том, что кто-то получил доступ к его аккаунту на «Госуслугах» и указан номер, куда нужно позвонить. Он выполнил инструкцию, и на другом конце провода трубку взял «сотрудник Роскомнадзора», который заявил, что передаст всю информацию в «Росинфомониторинг». Позже ему звонили из разных «ведомств» и убеждали, что ведется борьба с мошенниками и нужно помочь их задержать. Барнашов поверил и согласился помочь.

20 марта он перевел на счета мошенников 3 миллиона рублей в трех банках. Отмечается, что один из переводов был на реквизиты, указанные в договоре купли-продажи квартиры, который мошенники прислали спортсмену.

21 марта мошенники сообщили Барнашову, что теперь на него якобы пытаются оформить кредит, а также прислали спортсмену платежки по займу. Он отнес эти документы в банк и узнал, что был обманут.