Пнувший 13-летнего мальчика лыжник наказан. Извинение не показалось убедительным

15-летний спортсмен Георгий Филатов на соревнованиях «Быстрая лыжня» в Удмуртии запомнился не своими успехами, а ужасным инцидентом, в котором виноват он сам. Лыжник бежал 4-й этап эстафеты и на одном из подъёмов попытался обогнать 13-летнего Вадима Курышкина, проигрывавшего ему почти целый круг. Но Курышкин внезапно упал, а Филатов споткнулся об него.

© Федерация лыжных гонок Удмуртии

И вместо того, чтобы помочь товарищу или хотя бы не обращать внимания, Филатов решил ударить Курышкина коленом в голову. Произошло это в момент, когда атлеты пытались расцепить свои лыжи.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе удивилась, что Георгий никак не был наказан. Чиновница заявила, что в ФЛГР есть специальная комиссия, которая рассматривает такие дела. Вяльбе пообещала поговорить с тренерами и разобраться в ситуации.

Максим Вылегжанин, который возглавляет Федерацию Удмуртии, посчитал, что какое-то дисциплинарное наказание должно быть. Но заметил, что речь в любом случае идёт о детях, так что хочется, чтобы они сами решили вопрос с этим инцидентом.

© Соцсети

26 марта Вяльбе сообщила, что Филатов всё-таки будет наказан. Он дисквалифицирован до конца сезона и пропустит старт в Сыктывкаре. Это решили члены комиссии – за такое решение проголосовало большинство. Вместе с Георгием наказали и всю его команду – результат, который лыжники показали в Удмуртии, аннулирован.

Со слов мамы Курышкина, Филатов не извинялся перед своим 13-летним товарищем. Однако чуть позже появилась информация, что Георгий всё-таки раскаялся и пожал руку Вадиму. Встречу спортсменов организовал Вылегжанин – они вместе катались на лыжах.

Экс-спортсменов также опроверг появившуюся информацию о том, что Филатов требовал компенсацию за сломанный в гонке инвентарь. Георгия предупредили, что если ситуация повторится, то он не сможет выступать за сборную Удмуртии. Инцидент очевидно произошёл из-за эмоций – 15-летний спортсмен должен научиться их контролировать. И это возможно – произошедшее стало для него хорошим уроком.