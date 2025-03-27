Участник Олимпийских игр погиб в пожаре

Горнолыжник Беркин Уста погиб в результате пожара в отеле, расположенном в турецком курорте в горах Улудаг, сообщает Milliyet.

Турецкому спортсмену было 24 года. Вместе с ним погиб его 57‑летний отец Яхья Уста, который возглавлял Ассоциацию преподавателей горных лыж и сноуборда Турции. Мать горнолыжника госпитализирована.

Отмечается, что на момент возникновения пожара горнолыжник и его отец находились на пятом этаже гостиницы. Яхья Уста по телефону сообщил силам безопасности, что не может найти пожарную лестницу. Первичная проверка после инцидента показала, что пожарная сигнализация отеля не сработала, а система пожаротушения не была активирована.

У отеля со 2 января отозвана лицензия на размещение постояльцев. Ранее пожарной службой столичного муниципалитета Бурсы были выявлены многочисленные нарушения и неисправности в помещениях гостиницы. В то же время отель уведомил жандармерию о закрытии только 17 марта. Причина, по которой гостиница с отозванной лицензией продолжала принимать клиентов до 17 марта, станет ясна после проверки инспекторов.

Беркин Уста принимал участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине и занял 43‑е место в гигантском слаломе.