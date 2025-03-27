Александр Корнев победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону — 2025
Биатлонист Александр Корнев одержал победу в гонке преследования на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 35.36,1. Второе место занял Карим Халили с отставанием от победителя 15,1 секунды. Тройку призёров замкнул Кирилл Бажин (+21,9).
Биатлон. Чемпионат России — 2025, Ханты-Мансийск. Гонка преследования. Мужчины, результаты:
- Александр Корнев (Удмуртская область) — 35.36,1
- Карим Халили (Москва) — отставание 15,1
- Кирилл Бажин (Свердловская область) +21,9
- Александр Логинов (Тюменская область) +29,4
- Савелий Коновалов (Свердловская область) +33,4
- Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +37,3