Александр Корнев победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону — 2025

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Биатлонист Александр Корнев одержал победу в гонке преследования на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 35.36,1. Второе место занял Карим Халили с отставанием от победителя 15,1 секунды. Тройку призёров замкнул Кирилл Бажин (+21,9).

Корнев победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону
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Биатлон. Чемпионат России — 2025, Ханты-Мансийск. Гонка преследования. Мужчины, результаты:

  1. Александр Корнев (Удмуртская область) — 35.36,1
  2. Карим Халили (Москва) — отставание 15,1
  3. Кирилл Бажин (Свердловская область) +21,9
  4. Александр Логинов (Тюменская область) +29,4
  5. Савелий Коновалов (Свердловская область) +33,4
  6. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +37,3
Биатлон/Лыжи
Александр Корнев