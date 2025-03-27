Гонка преследования на чемпионате России превратилась в драму

«Очковавший» Александр Корнев стал чемпионом России, а Даниил Серохвостов трижды упал и потерял палку.

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Огненной с точки зрения эмоций и событий получилась гонка преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Столкновения, падения, сломанные и потерянные палки, сильный ветер и сенсационная победа Александра Корнева. Он не был фаворитом, но избежал форс-мажоров и завоевал золото.

Казалось, что яркий спринт, подаривший плотные результаты, сложно будет перебить по накалу, однако преследование просто полыхало с самого старта. Вернее, с первого огневого рубежа, на который почти одновременно пришли пять спортсменов. Но без промахов убежали только двое – Даниил Серохвостов и Александр Корнев.

Карим Халили махнул два и откатился, Дмитрий Лазовский и Савелий Коновалов тоже не обошлись без промахов, зато подтянулись Кирилл Бажин, Александр Логинов и Рустам Каюмов, стрелявшие чисто. Ко второму рубежу Корнев подошёл уже в одиночестве, так как по дистанции после лёгкого контакта с ним Серохвостов упал и отстал от соперника секунд на восемь.

После второго рубежа Даниил уже был лидером, несмотря на то что упал сразу после завершения стрельбы, зацепившись лыжей за снег. Лазовский был совсем рядом, как и Логинов с Каюмовым, которые вновь стреляли чисто. Корнев отставал на 17 секунд, но к третьему рубежу догнал группу лидеров, а после стрельбы вновь лидировал, и на этот 17 секунд было в его пользу.

Такое преимущество по ходу гонки у лидера перед остальными было впервые, и Александр его удержал. Сзади была целая группа преследователей, но Корнев не уступил им в скорости, гарантировав себе борьбу даже в случае промаха. Он и допустил его, но закрыл четыре других мишени, а соперники все как один промахнулись.

Уже после финиша Александр признался, что последняя стрельба – его слабое место, поскольку он просто-напросто «очкует». Не раз уже приезжал лидером на последний рубеж, но всякий раз всё заканчивалось неудачей. Но сейчас он после промаха взял себя и в руки и отпустил ситуацию.

Если бы гонка была в Ижевске, Корневу на финише точно подали бы флаг Удмуртии, но в Ханты-Мансийске он обошёлся поклоном. Вторым стал Карим Халили, который допустил пять промахов, но показывал очень высокую скорость на дистанции. Третье место удержал Кирилл Бажин, который сломал палку, уходя с последнего рубежа. Палку ему дал тренер Михаил Шашилов, но шансов догнать Халили у него уже практически не было.

Даниил Серохвостов стал главным неудачником гонки. После третьей стрельбы он выронил палку и потерял на этом несколько секунд, а уже на финише гонки на «подкове» столкнулся с Дмитрием Лазовским – упали оба. Вместо четвёртое места – только восьмое.

Четвёртым стал Логинов, пятым – Коновалов, а шестёрку лучших замкнул Эдуард Латыпов, который поднял с 26-й стартовой позиции.