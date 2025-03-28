Елизавета Каплина переживала за Лу Жанмонно в финале КМ по биатлону

Российская биатлонистка Елизавета Каплина высказалась о развязке сезона-2024/2025 в женской части Кубка мира. В последней гонке за победу в общем зачёте боролись немка Франциска Пройс и француженка Лу Жанмонно. Однако француженка упала в борьбе с немкой и потеряла шансы на победу в тотале.

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